Шефы популярных ресторанов Приморье отправились с мастер-классами в детдом

Фото: Pacific Russia Food

Очередной цикл кулинарных мастер-классов Школы дальневосточной кухни завершился в Центрах содействия семейному устройству Приморского края. Воспитанникам ЦССУ рассказали об особенностях местной кухни и профессии повара, а также научили готовить из локальных продуктов и работать в команде. Всего организаторы провели 6 кулинарных мастер-классов, на которых обучили 45 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В 2020 году проект «Школа дальневосточной кухни» стал победителем конкурса «Море возможностей», который проводится в целях создания партнерства между бизнесом, органами власти и общественностью для решения наиболее острых социальных проблем Приморья.

Благодаря конкурсу шеф-повара популярных ресторанов Владивостока провели для детей 6 кулинарных мастер-классов в трех Центрах содействия семейному устройству (в поселке Мысовой, г. Уссурийск, в г. Партизанск). В программе приняли 7 поваров: Александр Казакевич и Вероника Ерохина, Максим Прокопьев, Абдулла Хайдаров, Евгений Кашин, Виктория Головкова и Таисия Герасева.

- В рамках проекта мы вместе с шефами провели по два мастер-класса в трех ЦССУ. Прошел почти год с прошлого курса, и нам очень приятно, что дети узнают нас и помнят, а педагоги отмечают пользу нашей программы и интерес детей к кулинарии. Мы обучаем детей навыкам приготовления еды, рассказываем о дарах моря и тайги, но самое важное — подробно от первого лица рассказываем детям об очень интересной, творческой, всегда востребованной профессии повара, которая дает море возможностей для самореализации, — рассказывает организатор проекта, руководитель отдела событийного маркетинга агентства гастрономического маркетинга Pacific Russia Food Галина Цесарская.

Организаторы «Школы дальневосточной кухни» — представители общественного движения за развитие дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Проект реализуется с 2019 на средства Фонда президентских грантов и компаний-партнеров.