«Этот день приближали все люди». В Приморье в ближайшие сутки планируется снять режим ЧС

Режим ЧС в Приморье был введен из-за непогоды Фото: Милана СОКОЛ

7 декабря в Приморском крае могут снять режим ЧС, официально введенный 20 ноября, после мощного удара стихии. Об этом стало известно в воскресенье во время открытия движения на мосту к Русскому острову. Вечером снова пустили автомобили по важной транспортной артерии, соединяющей остров и материк. Губернатор Приморья лично поблагодарил альпинистов и работников моста за помощь в расчистке льда.

– Этот день приближали все люди, как могли. И он состоялся, когда можно будет уже завтра к вечеру снять режим ЧС с Приморского края, потому что основной объем работ уже выполнен, – цитируют РИА «Новости» главу края.

Напомним, из-за сильнейшего обледенения в крае произошли сотни коммунальных аварий. Без электричества в итоге остались 200 000 человек. Только по предварительным подсчетам стихия нанесла ущерб больше миллиарда рублей.

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