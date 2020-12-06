Двухнедельная ледяная блокада острова снята. Во Владивостоке открыли движение по Русскому мосту

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке наконец-то открыт мост на остров Русский, который больше двух недель чистили от небывалого обледенения. Последствия ледяного шторма на важной транспортной артерии, соединяющей материк и остров, с 21 ноября устраняли коммунальные службы и промышленные альпинисты. Работы велись на головокружительной высоте, а, если прибавить к этому пронизывающий ветер и мороз, то понятно, что ребятам пришлось не сладко. На добровольцев возлагались огромные надежды и они с честью справились с поставленной задачей.

Промышленные альпинисты продолжили трудиться и сегодня, покинув высоту буквально перед самым открытием моста. Храбрецов, благодаря которым удалось восстановить движение к острову по единственной наземной магистрали, лично поблагодарил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Напомним, ребята работали на мосту на добровольной основе.

Альпинисты отметили, что работа на Русском мосту - это особый случай. Фото: Диана Шарафулисламова

– На вас смотрела вся страна, как вы работаете, ради того, чтобы открыть движение на Русский остров. 54 километра в общей сложности вы прошли, если сложить длину 168 вант. Вы настоящие герои, которые на протяжении 16 дней с утра до вечера чистили мост. Приморье гордится вами! Счастья, успехов и здоровья, – подчеркнул глава края, вручив благодарности альпинистам.

Губернатор поблагодарил альпинистов за труд. Фото: Диана Шарафулисламова

Стоить отметить, что жители острова Русский оказались не только отрезаны от цивилизации, но и пережили настоящую коммунальную блокаду. В домах островитян две недели не было электричества, свет и тепло вернулись лишь 2 декабря. Все это время людям доставляли провизию и товары первой необходимости морем. Кстати, бесплатный паром, который оставался единственным средством передвижения до острова, сегодня еще продолжил ходить. В ближайшее время «Босфор Восточный» вернется к привычному расписанию.

Русский остров больше двух недель был отрезан от материка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Лишь по предварительным подсчетам, ледяной шторм нанес Приморью ущерб более чем на миллиард рублей. Во Владивостоке еще не до конца устранили последствия разгула стихии. Сейчас продолжается расчистка от наледи Золотого моста. К работе на высотке в выходные тоже привлекли промышленных альпинистов. Из-за падающих кусков льда приходится перекрывать часть Светланской и Корабельной набережной. На самом мосту в воскресенье образовался затор.

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