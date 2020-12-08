Следы тигра заметили жители Приморья недалеко от Владивостока

Следы тигра заметили недалеко от Владивостока Фото: предоставлено читателями.

Жители Приморья обнаружили следы тигра в лесу неподалеку от Соловей-Ключа в районе СНТ "Вишневый сад". Сообщение об этом они распространили в социальных сетях, приложив фотографию с самим тигриным следом на снегу.

- Внимание. В районе СНТ "Вишневый сад" обнаружены следы тигра. Будьте внимательны. Желательно в лес пока не ходить. Охотоведы предупреждены, но сразу принять меры очень сложно. Погодные условия заставили хищников подойти к жилью людей, будьте внимательны.

Как уже писала "Комсомольская правда", ледяной дождь, который обрушился на южные и юго-западные районы Приморского края, может стать причиной гибели животных в уссурийской тайге. Снегопады заметно осложнили доступ копытных к естественным кормам. Животные не могут свободно перемещаться по тайге в поисках пищи и тратят очень много сил и времени на попытку добыть еду. А это, в свою очередь, представляет угрозу для кормовой базы амурского тигра.

Туристам, дачникам и местным жителям стоит быть осторожнее, по возможности не забираться глубоко в лес и быть всегда начеку. При обнаружении следов дикого хищника стоит покинуть территорию и не рисковать собственной жизнью. Если тигр был замечен вблизи населенных во время прогулок и сообщать информацию о появлении тигров возле жилых строений в АНО «Центр Амурский тигр» или Службу охотничьего надзора Приморского края.