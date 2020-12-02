Последствия ледяного шторма грозят массовой гибелью животных в приморской тайге

Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить трагедии в мире животных. Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Ледяной дождь, который обрушился на южные и юго-западные районы Приморского края, может стать причиной гибели животных в уссурийской тайге. Снегопады заметно осложнили доступ копытных к естественным кормам. Об этом сообщили специалисты Русского географического общества.

Напомним, что прошедший в конце ноября сильнейший ледяной дождь назвали аномальным явлением. В последний раз такое стихийное бедствие было в Приморье 30 лет назад. Непогода нанесла ущерб не только населенным пунктам, но и тайге. Дом амурских тигров тоже оказался в списке пострадавших от ледового шторма. Сотрудники охотничьих хозяйств и инспекторы Службы охотничьего надзора сообщают о том, что под тяжестью налипшего льда сломалось большое количество деревьев. Это затруднило доступ животных к желудю, а также кедровому и маньчжурскому орехам.

Сложная ситуация образовалась и в тех местностях, где уже был снег перед приходом аномального циклона. На этих территориях появился плотный наст, из-за которого животные не могут свободно перемещаться по тайге в поисках пищи и тратят очень много сил и времени на попытку добыть еду.

- На большей части юга и юго-запада края подножный корм для копытных закрыт ледяной коркой до 5 см, а в других районах наблюдается раннее образование наста, что представляет угрозу для кормовой базы амурского тигра. Вместе с тем, "подушкой безопасности" для копытных сейчас являются упавшие из-за обледенения и ветра деревья, в том числе с неопавшими плодами, - говорит Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Трудности возникли и у животных, обитающих в северных и центральных районах края. Там, правда, причиной был не ледяной дождь, а обильные снегопады. Кстати, в некоторых местах одномоментно выпало 50 сантиметров осадков.

- Высота снежного покрова на севере и в центральной части края опасности для копытных не представляет, но в случае последующих снегопадов с увеличением толщины снега такая угроза может возникнуть, поэтому ситуацию нужно держать на постоянном контроле, - комментирует Сергей Арамилев.

Очевидно, что специалисты не могут бросить животных в беде. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья вместе с охотопользователями и Центром «Амурский тигр» прописывают план действий. Он направлен на сохранение поголовья копытных в случае ухудшения ситуации.

- Сложившиеся на территории края погодные условия оказывают серьёзное воздействие на копытных животных, им сейчас очень нелегко. В такие моменты всегда находятся те, кто не прочь воспользоваться беспомощностью животных в целях незаконной добычи браконьерским способом, что является вызовом для Службы охотничьего надзора Приморского края, на который предстоит ответить. Сделаем всё возможное, чтобы не допустить разгула браконьерства в столь сложное для животных время, - комментирует Алексей Суровый, заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, начальник Управления охраны объектов животного мира и ООПТ Приморского края.

Сейчас специалисты организовывают подкормку животных. Они закупают и распределяют между охотпользователями сыпучие корма. Ситуация находится на контроле.

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