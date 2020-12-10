Теплые, «умные», твои: во Владивостоке появились три новых остановочных павильона

Подрядчик заканчивает установку новых павильонов Фото: vlc.ru

Во Владивостоке появились еще три новых «умных» остановочных павильона. Их смонтировали на Третьей Рабочей, Нейбута и Маяке.

О том, что из себя представляют эти павильоны, рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

- Впервые в этом году в городе устанавливаем такие остановочные павильоны. Они не только теплые, но и «умные» - с освещением, навигационными табло, видеонаблюдением, USB-зарядками, - рассказали специалисты.

Это не первые такие павильоны во Владивостоке. Первую тройку таких павильонов минувшим летом установили на остановках «Гоголя», «Луговая» и «Детская поликлиника» в микрорайоне Снеговая Падь.

Новые павильоны будут размещать в разных районах города. Часть из них будет полностью закрытого типа, другая комбинированная – открыто-закрытого типа. Всего же во Владивостоке запланирован монтаж 28 таких павильонов.