Виновником массового ДТП в Уссурийске, где Mark II уходил от погони, может стать водитель Prius

В массовом ДТП пострадало пять автомобилей. Вина за ДТП может оказаться на водителе Prius, благодаря которому поймали лихача. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске в результате массового ДТП пострадало сразу пять автомобилей. Инцидент произошел во время полицейской погони за автомобилем Mark II. Задержать нарушителя удалось благодаря водителю Toyota Prius, который в итоге может оказаться виновником массового ДТП. Однако, как утверждают автоэксперты, ставить точку в определении виновника пока рано.

Посмотрев видео с камер наблюдения и разобрав схему ДТП, эксперты компании "Аварийные комиссары АК" говорят следующее:

- В какой-то момент погони со второстепенной дороги на главную выезжал Toyota Prius и не пропустил Toyota Mark II. Mark сталкивается с Prius, от удара MArk отскакивает, по касательной бьет припаркованный Ractis и затем врезается в заднюю часть Forester, который откатывается на впереди стоящий автомобиль, - говорят эксперты.

Исходя из этих данных, вина за совершение ДТП лежит на водителе Prius, который выезжал на главную дорогу и не убедился в безопасности своего маневра. Но этот вариант развития событий не учитывает нескольких факторов.

Во-первых, пока неясно, в каком состоянии находился уходящий от погони водитель Mark II. Во-вторых, предстоит еще выяснить, нарушал ли гонщик скоростной режим. А для этого стоит дождаться завершения транспортно-трасологической экспертизы, на основании ее итогов уже можно будет говорить о том, кто виновен в совершении ДТП.

Напомним, минувшей ночью в Уссурийске в районе Междуречья произошло массовое ДТП. Лихач на Toyota Mark II повредил 4 машины, уходя от полицейской погони.