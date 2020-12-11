Виновного в массовом ДТП беглеца от полиции в Уссурийске ждет уголовное дело

Виновник ДТП 41-летний житель Уссурийска, ранее судим и лишен права управления транспортными средствами. Фото: пресс-служба отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу

Водитель из Приморья получил штраф в 30 тысяч рублей и 10 суток ареста за совершение административного правонарушения.

О нашумевшем дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Уссурийске, "КП-Владивосток" уже писала ранее. В ДТП во врем полицейской погони пострадали сразу пять транспортных средств.

Экипаж дорожно-патрульной службы отправился в погоню за автомобилем марки Toyota Mark II, водитель которого проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке. На улице Чичерина убегающий автолюбитель врезался в Toyota Prius. Продолжив движение по инерции Mark, столкнулся еще с тремя припаркованными машинами.

Полиция задержала ранее судимого 41-летнего местного жителя, находящегося под административным надзором и лишенного права управления транспортными средствами. В результате ДТП мужчина получил травму ноги. Медосвидетельствование установило у гражданина алкогольное опьянение.

Также было установлено, что в феврале 2017 года мужчина был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. В октябре 2019 года он снова сел пьяным за руль. Уголовное дело по этому факту находится на рассмотрении в Уссурийском районном суде, сообщила пресс-служба отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу

По последнему инциденту суд оштрафовал любителя пьяной езды и отправил его на 10 суток под арест. Сейчас сотрудники полиции собрали материалы для возбуждения нового уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

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