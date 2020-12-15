Худрук Приморского театра имени Горького Ефим Звеняцкий стал лауреатом «Золотой маски»

Художественный руководитель Приморского академического театра драмы имени Горького Ефим Звеняцкий. Фото: личный аккаунт Facebook

Главный режиссер и художественный руководитель Приморского академического театра драмы имени Горького Ефим Звеняцкий стал лауреатом специальной премии «Золотая Маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Об этом появилось сообщение на сайте Союза театральных деятелей России.

В списке лауреатов престижной премии имя Ефима Семеновича соседствует с именами таких известных театральных деятелей, как режиссер народный артист РСФСР Алексей Бородин, режиссер народный артист РФ Кама Гинкас, народный артист РСФСР Андрей Мягков, народная артистка РСФСР Ольга Яковлева, солист балета народный артист СССР Михаил Лавровский, театральный критик заслуженный деятель искусств РФ Видмантас Силюнас, режиссер народная артистка РФ Генериетта Яновская, народная артистка РФ Фаина Костина, народная артистка РСФСР Ирина Соколова, солистка оперы Мариинского театра народная артистка СССР Людмила Филатова и другие.

Редакция «КП-Владивосток» поздравляет народного артиста РФ Ефима Звеняцкого с заслуженной наградой, желает скорейшего выздоровления и новых творческих успехов.

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