Во Владивостоке до конца года появится 76 катков

17 катков во Владивостоке зальют на пришкольных территориях, а 59 - во дворах Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С приходом в столицу Приморья устойчивой морозной погоды, в городе началась заливка общественных катков. По данным пресс-службы мэрии, всего во Владивостоке до конца года появятся 76 ледовых полей. 17 катков зальют на пришкольных территориях, а 59 — во дворах. В январе на этих площадках проведут ежегодный турнир по дворовому хоккею.

Сегодня, 16 декабря, при 56-й школе откроется один из таких катков, к заливке которого приступили еще в конце ноября. Но лишь теперь лед стал отвечать необходимым требованиям.

— Важно, чтобы у льда была прочная основа, состоящая из нескольких слоев. Наш, например, достигает толщины 12 сантиметров. Три раза в неделю будем его обновлять, чтобы поверхность оставалась гладкой. Для этого еще летом обновили систему подачи воды, — рассказал заместитель директора школы № 56 по административно-хозяйственной работе Тарас Турчин.

Готовится к открытию и самый главный каток города — на центральной площади Владивостока. По информации пресс-службы городской администрации уложено основание из песка и специального материала, при котором лед сохраняет свои свойства даже при перепадах температур. Завершается оформление площадки и ее заливка.

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