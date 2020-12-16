Минус еще один погранпереход: «Турий Рог» в Приморье закрыт из ограничений со стороны Китая

Пограничный переход "Турий Рог" в Приморье прекратил работу до 18 декабря Фото: Алексей САМУСЬКОВ

КНР приостановила работу погранперехода «Мишань» в провинции Хэйлунцзян — это сопредельный пункт пропуска на российской стороне «Турий Рог» в Приморском крае. Деятельность пункта остановлена до 18 декабря, говорится в сообщении на сайте Росгранстроя.

Необходимость временного прекращения работы объясняется необходимостью проведения дезинфекции на территории пункта.

Также отмечается, что пересечь границу с Китаем в Приморском крае на автомобиле можно в пункте пропуска «Краскино» — сопредельный пункт пропуска на китайской стороне «Хуньчунь». Надо отметить, что это последний из работающих на сегодня пограничных переходов между Россией и Китаем в Приморском края.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», 11 декабря китайская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск грузовых машин через государственную границу в пунктах пропуска «Дуннин» — сопредельный пункт пропуска на российской стороне «Полтавка», а также «Суйфэньхэ» — сопредельный пункт пропуска на российской стороне «Пограничный».

По данным Дальневосточного таможенного управления, у Полтавки проезда в Китай ожидает более 120 большегрузов, у Пограничного — около 160 фур. Закрытие пунктов объясняется проведением из-за эпидемии коронавируса карантинных мероприятий в КНР.

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