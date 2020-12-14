Бесконечная история: на границе Приморья с Китаем вновь очередь из большегрузов

На госгранице России и КНР в Приморье перед пунктами пропуска скопились свыше 260 грузовиков Фото: Алексей САМУСЬКОВ

После того как китайская сторона приостановила пропуск транспорта через госграницу с Россией в Приморья перед пунктами пропуска с КНР скопилось свыше 260 грузовиков.

Пропуск транспорта в пунктах пропуска Дуннин (пункт на российской стороне «Полтавка») и Суйэфэньхэ (пункт «Пограничный») был остановлен 11 декабря по инициативе властей Китая в одностороннем порядке. Представитель Дальневосточного таможенного управления сообщил, что причины закрытия не назывались. Но предположительно действия Китая связаны с обнаружением в провинции Хэйлунцзян новых заразившихся коронавирусом.

Российские таможенники на этих пунктах пропуска продолжают работу в обычном режиме, и как только граница откроется, они возобновят оформление грузовиков.

Работу погранпереходов в Приморье из-за ситуации с коронавирусом лихорадит с весны. Впервые очереди из грузовиков образовались перед российскими пограничными пунктами пропуска в апреле. В мае также сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска «Пограничный» в Приморье. Ситуация из-за сокращения китайской стороной количество фур, пересекающих границу, осложнялась также в октябре и ноябре.

С 29 мая в крае действует временный порядок пересечения границы: перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края.

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