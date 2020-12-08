«Вот это красавчик»: вальяжно гуляющего тигра у трассы засняли в Приморье

Жители Приморья увидели тигра рядом с дорогой Фото: pixabay.com

Полосатого красавца, прогуливающегося по заснеженной местности рядом с трассой, запечатлели очевидцы. По словам автора видео, съемка велась недалеко от села Новопокровка в Красноармейском районе Приморья.

Царь тайги сначала неспешно пробирался через сугробы, но вынужденно ускорил шаг из-за шумных наблюдателей, которые спугнули его сигналом клаксона. Полосатый решил поскорее удалиться от источника громкого звука.

Стоит отметить, что в последнее время встречи людей с краснокнижными хищниками участились в Приморье. Так, очевидцы сообщили о свежих тигриных следах в Надеждинском районе, недалеко от дач на Соловей Ключе. А в Дальнереченском селе Ясная поляна тигр и вовсе задрал собак в частном секторе.

Подобное поведение хищников может быть связано с последствиями удара стихии, обрушившегося на Приморье. Ледяной шторм нанес урон местной флоре и фауне. Из-за сильнейшего обледенения и сугробов животным крайне сложно добывать пищу. Специалисты считают, что разгул стихии в итоге может обернуться массовой гибелью обитателей тайги. В списке тех, кто находятся в зоне риска, числятся и амурские тигры. Ведь их основная кормовая база – копытные, которые могут оказаться на грани гибели из-за ограниченного доступа к желудям и орехам.

По словам генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, на большей части юга и юга-запада края подножный корм для копытных закрыт ледяной коркой. Высота которой местами достигаем 5 сантиметров. В другой части Приморья специалисты заметили раннее образование наста, что также представляет угрозу для кормовой базы амурского тигра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следы тигра заметили жители Приморья недалеко от Владивостока

Отпечатки лап хищника на снегу обнаружили в лесу недалеко от Соловей-Ключа (подробнее...)