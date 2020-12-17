На улице Адмирала Фокина во Владивостоке до 10 января ограничат движение и парковку

С 18 декабря на три недели во Владивостоке будет ограничено движение на одном из участков улицы Адмирала Фокина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке с 18 декабря 2020 года до 10 января 2021 года власти города ограничат движение автотранспорта и его парковку на улице Фокина. Это связано с проведением городских фестивалей «Сделано в Приморье» и «Новогодний дворик». Дорожные службы установят на улице Фокина новые соответствующие дорожные знаки.

«В связи с проведением фестивалей в районе дома № 16 на улице Адмирала Фокина будут установлены знаки «Движение запрещено» и «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «работает эвакуатор», — сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.

Администрация города обратилась к автомобилистам Владивостока с просьбой быть более внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Схема расстановки новых дорожных знаков на улице Адмирала Фокина Фото: Администрация Владивостока

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