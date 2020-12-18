В Подмосковье найден мертвым известный экс-политик и бизнесмен из Приморья

Предприниматель и бывший депутат ЗакСобрания Приморского края Юрий Смирнов найден мертвым в своем доме в Подмосковье. Фото: сайт old.zspk.gov.ru

72-летний предприниматель и политик из Приморья Юрий Смирнов обнаружен мертвым в своем доме в Подмосковье.

«Следственным отделом по Химкам проводится проверка по факту обнаружения в доме в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Вашутино тела местного жителя 1948 года рождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Тело обнаружила супруга бизнесмена. По предварительной информации, Смирнов страдал раком челюсти и мог покончить с собой. Для установления точной причины гибели тело направлено на экспертизу.

В молодости Юрий Смирнов окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище. Трудился на судах ДВМП, работал инженером по оборудованию управления «Приморкрайсельстрой» и инструктором Уссурийского горкома КПСС.

После распада СССР занялся бизнесом — гостиница «Оазис» в Уссурийске. Избирался депутатом законодательного собрания Приморского края в двух созывах с 1997 по 2006 года. Несколько лет назад предприниматель продал бизнес в Уссурийске и уехал жить в столицу.

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