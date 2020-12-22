«Это просто ужас». Бродячие собаки напали на ребенка рядом с администрацией Уссурийска

Жительница Приморья просит обратить внимание на проблему. Фото: instagram/mark2_che

Истории нападения собак на людей набирают обороты в сети. Практически каждую неделю такие новости появляются в интернете и будоражат общественность. На этот раз бездомные псы напали на ребенка в Уссурийске. Мама мальчика опубликовала в сети крик о помощи, чтобы на проблему обратили внимание.

- Сегодня днем мой ребенок, ученик первого класса, возвращался домой со школы, на площади между фонтанами на него напали две бродячие собаки. Спасибо большое мужчине, который отогнал от ребенка собак. Среди дня, в центре города, напротив здания администрации собаки нападают на детей, это просто ужас! Ребенок перепуган, у него ссадины и синяки от укуса и, слава богу, что зима, и мальчик одет был в плотные штаны, страшно представить, какие бы травмы он получил, если бы было лето,- пишет мама пострадавшего мальчика.

За день под публикацией появились сотни комментариев. Большая часть которых состоит из личных историй. Историй о том, как на них нападали стаи собак.

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