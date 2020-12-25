Университетскую набережную на территории ДВФУ на Русском острове закрыли для посещения жителей Владивостока.Как пишет VL.ru, это место для прогулок, которое является городской территорией, уже закрывали в этом году с конца марта по начало сентября. Руководство университета объяснило введение ограничения принятием мер «для охраны здоровья студентов и сотрудников вуза и противодействия распространения коронавирусной инфекции».В середине декабря Университетская набережная вновь стала доступна для пешеходов, велосипедистов и других любителей свежего воздуха. Но, как оказалось, совсем ненадолго.Пресс-служба ДВФУ называет причиной нового закрытия территории отдыха ту же самую — неблагоприятную эпидемическую обстановку.На сегодня пройти и проехать на территорию вуза могут лишь студенты и сотрудники ДВФУ по пропускам, экстренные службы и транспорт, на котором доставляют продукты и воду.Информации о том, как долго продлиться это закрытие набережной, пока нет.В этом году из-за пандемии коронавируса во Владивостоке закрывались для посещения пляжи города, но на данный момент в краевом центре никаких ограничений для посещения общественных пространств нет.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14