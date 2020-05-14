Коронавирус отнял у жителей Владивостока еще один пляж и набережную

14 Май 2020 2020-05-14T06:01:59+03:00

На въезде к Спортивной набережной временно установили блоки Фото: Милана СОКОЛ

Изменить размер текста: A A

Владивосток продолжает обрастать бетонными блоками, которые местные власти устанавливают на въездах к излюбленным горожанами местам отдыха. Вслед за Токаревским маяком, зоной отдыха на Моргородке и заездами к бухтам на Русском острове ограждения появились на Спортивной набережной и мысе Кунгасном.

На въезде к пляжу на Кунгасном также установлены блокиФото: Сергей БАЛАНОВ

- Бетонные блоки установлены в рамках ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Ограждения накануне установили на пересечении улиц Набережная и Западная.

Проезд для авто перегородили. Фото: blog_vladivostok

Напомним, режим самоизоляции в Приморье, действующий с конца марта краевые власти продлили до конца мая. Правительство планирует начать поэтапное возвращение к обычному темпу жизни, когда эпидемиологическая обстановка в регионе нормализуются. По данным оперативного штаба, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 1007 приморцев.

ПО ТЕМЕ:

Самоизоляция бетонными блоками: во Владивостоке закрыли проезд к популярному месту отдыха

В районе зоны отдыха на Моргородке муниципальные службы установили заслон для автомобилистов (подробнее...)

Главный маяк Владивостока ушел на самоизоляцию: проезд заблокирован

Меры приняли, чтобы хотя бы как-то сократить количество любителей отдохнуть у моря во время карантина (подробнее...)

Еще больше бетонных блоков: на Русском острове перекроют проезд к популярным местам отдыха

Вслед за Токаревским маяком во Владивостоке ограничат проезд еще и трем излюбленным местам (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU