2020-05-14T06:01:59+03:00
Общество

Коронавирус отнял у жителей Владивостока еще один пляж и набережную

Въезд к популярным местам отдыха перекрыли бетонными блоками [фото]
Милана СОКОЛ
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На въезде к Спортивной набережной временно установили блокиНа въезде к Спортивной набережной временно установили блокиФото: Милана СОКОЛ
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Владивосток продолжает обрастать бетонными блоками, которые местные власти устанавливают на въездах к излюбленным горожанами местам отдыха. Вслед за Токаревским маяком, зоной отдыха на Моргородке и заездами к бухтам на Русском острове ограждения появились на Спортивной набережной и мысе Кунгасном.

На въезде к пляжу на Кунгасном также установлены блоки Фото: Сергей БАЛАНОВ

На въезде к пляжу на Кунгасном также установлены блокиФото: Сергей БАЛАНОВ

- Бетонные блоки установлены в рамках ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Ограждения накануне установили на пересечении улиц Набережная и Западная.

Проезд для авто перегородили. Фото: blog_vladivostok

Проезд для авто перегородили. Фото: blog_vladivostok

Напомним, режим самоизоляции в Приморье, действующий с конца марта краевые власти продлили до конца мая. Правительство планирует начать поэтапное возвращение к обычному темпу жизни, когда эпидемиологическая обстановка в регионе нормализуются. По данным оперативного штаба, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 1007 приморцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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