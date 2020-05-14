Коронавирус отнял у жителей Владивостока еще один пляж и набережную
Владивосток продолжает обрастать бетонными блоками, которые местные власти устанавливают на въездах к излюбленным горожанами местам отдыха. Вслед за Токаревским маяком, зоной отдыха на Моргородке и заездами к бухтам на Русском острове ограждения появились на Спортивной набережной и мысе Кунгасном.
На въезде к пляжу на Кунгасном также установлены блокиФото: Сергей БАЛАНОВ
- Бетонные блоки установлены в рамках ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.
Ограждения накануне установили на пересечении улиц Набережная и Западная.
Проезд для авто перегородили. Фото: blog_vladivostok
Напомним, режим самоизоляции в Приморье, действующий с конца марта краевые власти продлили до конца мая. Правительство планирует начать поэтапное возвращение к обычному темпу жизни, когда эпидемиологическая обстановка в регионе нормализуются. По данным оперативного штаба, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 1007 приморцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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