Жалоба адвокатов бывшего исполнительного директора ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», экс-депутата Заксобрания Приморья Виктора Милуша оставлена Приморским краевым судом без удовлетворения. Об этом сообщила пресс-служба суда.Напомним, в октябре по делу о «присвоении и растрате, совершенными организованной группой либо в особо крупном размере» более чем 680 миллионов рублей в октябре Милуш был приговорен во Владивостоке к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. По данным следствия руководитель предприятия вместе со своим заместителем и другими соучастниками заключал фиктивные договоры об оказании услуг и благотворительного пожертвования.«Апелляционным определением обжалуемый приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении суда.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14