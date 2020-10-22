2,5 года колонии получил экс-директор «Дальневосточной энергетической компании»

Виктор Милуш. Фото: сайт zspk.gov.ru

Суд Фрунзенского района Владивостока вынес приговор экс-директору ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктору Милушу.

Виктора Милуша арестовали 1 ноября 2018 года. Он обвинялся в «присвоении и растрате, совершенными организованной группой либо в особо крупном размере». Позже фигуранту дела заменили арест на залог в 1 миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в суде установлено, что Милуш в 2011-2012 годах заключал фиктивные договоры оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия. Следствие считало, что чиновник похитил около 700 миллионов рублей.

Суд признал Виктора Милуша виновным и назначил ему два года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь. В феврале 2020 он был осужден на четыре года колонии общего режима по статье «подстрекательство к присвоению или растрате», но уже в сентябре Благодыря освободили по УДО.

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