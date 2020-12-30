Сегодня, 30 декабря, представители администрации Владивостока обратились к автомобилистам столицы Приморья с просьбой предстоящей ночью не парковать машины на Океанском проспекте — на участке параллельно основной дороге от Океанского проспекта, 90 по направлению к остановке «Некрасовская».Пресс-служба мэрии сообщает, что именно там в ночное время дорожная служба Владивостока «Содержание городских территорий» (СГТ) будет очищать дорожное полотно от наледи.«Данный участок постоянно запаркован автотранспортом, полностью убрать наледь не представляется возможным. Предстоящей ночью техника выйдет на объект для расчистки. Просим автомобилистов временно убрать машины», — пояснили ситуацию представители СГТ.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14