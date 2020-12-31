Новогодние подарки вручили детям депутаты от «Единой России» на акции «Елка желаний» в Приморье вечером в среду, 30 декабря. Она прошла на площадке краевого драматического театра имени Максима Горького с соблюдением всех санитарных мер. Десятки юных жителей региона получили новогодние подарки, о которых поведали в своих письмах к Деду Морозу.Открыл праздничное мероприятие в театре секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Олег Кожемяко. Глава региона рассказал детям, что сегодня он вместе со своими однопартийцами помогает Деду Морозу исполнить желания, загаданные под Новый год.«Эта «Елка желаний» была специально придумана президентом нашей страны Владимиром Путиным. Именно он был инициатором доброй акции. Желаю вам радости, улыбок. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Искренне рад, что сейчас исполняются ваши желания!» – обратился Олег Кожемяко к детям перед тем, как вручить им желанные подарки.Так пятилетней Ире из Владивостока, мама которой работает старшей медсестрой отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Приморской краевой клинической больницы №1, глава Приморья вручил кукольный домик с кухней. А 13-летний Виталий с особенностями развития из Артема получил складной самокат.Подарки из рук секретаря РО «Единой России» получили также Ульяна из Сибирцево, Елизавета из Владивостока и Полина из Вольно-Надеждинского.Помощниками Деда Мороза в этот вечер выступили также депутаты – Государственной Думы, Законодательного Собрания Приморского края, Думы г. Владивостока: Владимир Новиков, Александр Щербаков, Галуст Ахоян, Андрей Брик, Роман Санклер, Людмила Таран, Евгений Тесленко, Наталья Войновская, Виктор Аблапов. Всего на мероприятии исполнились желания более 70 детей.Отметим, новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» стала уже традиционным мероприятием для «Единой России». О своих мечтах пишут Деду Морозу тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. Детские мечты исполняют депутаты всех уровней власти, руководство и актив Партии по всему Приморскому краю.