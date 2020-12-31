Полиция провела проверку на основании публикации в сети, в которой говорится о том, что кондуктор выгнала из автобуса двух 7-летних детей за то, что те, по ее мнению, не доплатили за проезд. Как оказалось, эти сведения ни что иное, как фейк. Оперативникам даже удалось установить создателя и распространителя информации о девочках, простоявших на морозе 45 минут.- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность автора фейкового сообщения, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Им оказался 25-летний местный житель. В отделе полиции гражданин пояснил, что распространил недостоверную информацию в социальной сети «Instagram» ради «хайпа».Известно, что в 2015 году приморец уже привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Сейчас решатся вопрос о привлечении создателя фейка к административной ответственности.