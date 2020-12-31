Мероприятие «Medical Asia 2021», которое организуется при поддержке Корейской туристической организации Управления по контролю за продуктами и лекарствами Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея, пройдет в Сеуле 4 февраля 2021 года в онлайн формате, при участии корейских, китайских и российских медиа — «Money Today», «Phoenix New Media» и «Комсомольская правда».Премия «Medical Asia» имеет номинации в 190 медицинских профильных направлениях. Предполагается, что мероприятие станет площадкой для международного медицинского сотрудничества между Кореей, Китаем и Россией, а также информационной платформой в области здравоохранения и медицины.Управляющий комитет Премии с июня 2020 года проводил исследования об условиях предоставления специализированной медицинской помощи по каждому заболеванию в университетских больницах, малых и средних больницах и частных клиниках в Южной Корее и объявил результаты 30 декабря 2020 года.В результате предварительного базового исследования и опроса ста экспертов в области здравоохранения было установлено, что количество секторов специализированной медицинской помощи в Корее достигает 190.Изначально было установлено, что университетские и многопрофильные больницы, работающие с тяжелыми заболеваниями, предоставляют специализированную медицинскую помощь в приблизительно 30-ти направлениях, таких как: сердечно-сосудистые заболевания, роботизированная хирургия, рак и других.Список медицинских учреждений, включающий университетские больницы, малые и средние больницы, частные клиники можно найти на веб-сайте Medical Asia (www. medicalinasia. com).В малых и средних больницах специализированная медицинская помощь была классифицирована в почти 50-ти направлениях, включая офтальмологию, эндоскопию и колоноскопию, болезни позвоночника, суставов, сердца, молочной железы, щитовидной железы, лечение бесплодия и других.Было подсчитано, что относительно небольшие частные клиники предоставляют около 110-ти специализированных медицинских услуг в различных областях, таких как: пластическая хирургия, дерматология, стоматология, восточная медицина и т. д.Руководящий комитет премии «Medical Asia 2021» планирует объявить список профильных больниц, специализирующихся по каждому заболеванию, и провести второй тур в виде опроса. Об этом будет объявлено на всех площадках наших партнеров соорганизаторов — «Money Today» в Корее, «Phoenix New Media» в Китае и «Комсомольской правды» в России.Руководящий комитет, на основе оценок экспертной комиссии, в состав которой входят специалисты в области здравоохранения и журналисты медицинской отрасли, планирует окончательно определить победителей в каждой номинации 27 января 2021 года из числа больниц, перечисленных в списке медицинских учреждений Южной Кореи, предоставляющих специализированную медицинскую помощь.Церемония награждения будет проходить в Сеуле 4 февраля 2021 года без личного присутствия номинантов в конференц-зале и будет освещаться соорганизаторами «Money Today» в Корее, «Phoenix New Media» в Китае и «Комсомольская правда» в России. Статьи о премии можно будет найти в поисковых сервисах: Naver, Baidu и Яндекс и других.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14