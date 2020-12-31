Специалистами Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершен первый этап работ по улучшению качества и надёжности электроснабжения в селе Прохладное Надеждинского района.Энергетики выполнили комплекс технических мероприятий по улучшению показателей качества электроэнергии, поступающей в дома жителей населенного пункта. Специалисты филиала установили 22 опоры, смонтировали провод на двух линиях 6 кВ, а также выполнили замену трансформаторов тока на более мощные на ПС 35 кВ Надеждинская и ПС 110 кВ Де-Фриз.Произведённые работы позволят изменить схему электроснабжения населённого пункта, отрегулировать уровень напряжения у потребителей, а также повысить общий уровень надёжности электроснабжения потребителей.С 2016 года в районе с. Прохладное, расположенного на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Надеждинский», наблюдается взрывной рост индивидуального жилого строительства, который привёл к увеличению нагрузки на местное электросетевое хозяйство в 1,5 раза.В рамках продолжения работ по повышению надёжности электроснабжения потребителей программой модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МИРЭК) также предусмотрена замена 12 трансформаторных подстанций и более 5 километров провода, реконструкция сетей 0,4 кВ с. Прохладное и замена провода на существующей линии 6 кВ для увеличения пропускной способности сети.Реализация этих мероприятий позволит повысить показатели надёжности работы электроустановок, добиться снижения уровня аварийности, что положительно скажется на качестве электроснабжения потребителей с. Прохладное в условиях повышенного спроса на электроэнергию.