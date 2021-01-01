К сожалению, от стремительно растущей статистики заболевших коронавирусом не спрятаться и в наступившем 2021 году. По данным оперативного штаба, за последние сутки года в Приморье подтверждено 235 случаев коронавируса. Справились с болезнью - 223 пациента.Это означает, что всего за весь 2020 год заразилось 29 522 жителей региона. Из них уже выздоровели 21 247 приморцев.Напомним, о первых заразившихся коронавирусом в Приморье мы узнали 24 марта 2020 года. Две женщины вернулись из зарубежных поездок, одна – из тура по Европе, вторая из Мексики. От них и начался официальный отсчет. К счастью, обе выздоровели. Но уже через несколько дней власти официально сообщили о первом погибшем.По последним данным, всего за 2020 год от коронавируса в Приморье погибло 375 человек. Правда, данных по смертям за 31 декабря еще нет. В любом случае видно, что летальность болезни в регионе не превышает двух процентов.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14