Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно
Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке сейчас находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Региональное министерство здравоохранение сообщает о том, что их диагноз официально подтвержден лабораторным исследованием. В обоих случаях заразились инфекцией женщины, которые вернулись Оба, как оказалось, вернулись в город из-за заграничной поездки.
Коронавирус - пути заражения и профилактика.
- Состояние здоровья у всех удовлетворительное, степень заражения – легкая. Согласно нашему плану, один из стационаров на базе краевой клинической больницы №2 полностью закрывается под инфекционный госпиталь, - говорит Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. – Сейчас там находятся 15 человек, включая 2 заболевших. Госпиталь состоит из трех этажей: первый - для тех, у кого диагноз уже подтвержден, на втором находятся лица первого контакта - там сейчас 7 человек, 3 этаж – для лиц дальнего круга.
Отмечается, что все, кто контактировал с зараженными коронавирусом, будут находиться под пристальным наблюдением врачей.
- Заболевшие - жители Владивостока и Артема, которые находились на отдыхе. Это взрослые люди, которые не входят в группу риска. Один из них был в Мексике, второй - в круизе по всем странах Европы. Оба случая завозные, - говорит Татьяна Детковская, руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. - Один из заболевших сразу проявил сознательность и по прибытию ушел на карантин, второго работодатель отправил на лабораторное обследование, после которого статус подтвердился. Их контактный круг определен. Все взяты под медицинское наблюдение. У одного контакта - 30 человек, у второго - двое. Рейсы, на которых они вернулись во Владивосток, уже известны. Все пассажиры этих самолетов будут взяты под медицинское наблюдение.
Напомним, что власти Приморья ввели 14-дневный карантин для всех местных жителей, которые вернулись домой из поездки за границу.
- Все прибывшие из-за рубежа должны обратиться на горячую линию Минздрава Приморья: 8 (423) 260-50-98, сообщить свои данные: ФИО, фактический адрес места жительства и страну, в которой находились. Карантин на дому должен длиться 14 дней, – сказала Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского краю.
Вместе с тем, власти региона сообщают о том, что провериться на коронавирус может любой желающий в поликлиниках Владивостока и Уссурийска. Не забывайте, что возможность пройти экспресс-тестирование распространяется на тех, у кого нет симптоматики и кто не был за границей в период пандемии вируса.
Министерство здравоохранения обращает внимание на то, что самоизоляция остается самым действенным методом профилактики распространения заболевания.
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