Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке сейчас находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Региональное министерство здравоохранение сообщает о том, что их диагноз официально подтвержден лабораторным исследованием. В обоих случаях заразились инфекцией женщины, которые вернулись Оба, как оказалось, вернулись в город из-за заграничной поездки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758198" frameborder="0"></iframe> Коронавирус - пути заражения и профилактика.

- Состояние здоровья у всех удовлетворительное, степень заражения – легкая. Согласно нашему плану, один из стационаров на базе краевой клинической больницы №2 полностью закрывается под инфекционный госпиталь, - говорит Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. – Сейчас там находятся 15 человек, включая 2 заболевших. Госпиталь состоит из трех этажей: первый - для тех, у кого диагноз уже подтвержден, на втором находятся лица первого контакта - там сейчас 7 человек, 3 этаж – для лиц дальнего круга.

Отмечается, что все, кто контактировал с зараженными коронавирусом, будут находиться под пристальным наблюдением врачей.

- Заболевшие - жители Владивостока и Артема, которые находились на отдыхе. Это взрослые люди, которые не входят в группу риска. Один из них был в Мексике, второй - в круизе по всем странах Европы. Оба случая завозные, - говорит Татьяна Детковская, руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. - Один из заболевших сразу проявил сознательность и по прибытию ушел на карантин, второго работодатель отправил на лабораторное обследование, после которого статус подтвердился. Их контактный круг определен. Все взяты под медицинское наблюдение. У одного контакта - 30 человек, у второго - двое. Рейсы, на которых они вернулись во Владивосток, уже известны. Все пассажиры этих самолетов будут взяты под медицинское наблюдение.

Напомним, что власти Приморья ввели 14-дневный карантин для всех местных жителей, которые вернулись домой из поездки за границу.

- Все прибывшие из-за рубежа должны обратиться на горячую линию Минздрава Приморья: 8 (423) 260-50-98, сообщить свои данные: ФИО, фактический адрес места жительства и страну, в которой находились. Карантин на дому должен длиться 14 дней, – сказала Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского краю.

Вместе с тем, власти региона сообщают о том, что провериться на коронавирус может любой желающий в поликлиниках Владивостока и Уссурийска. Не забывайте, что возможность пройти экспресс-тестирование распространяется на тех, у кого нет симптоматики и кто не был за границей в период пандемии вируса.

Министерство здравоохранения обращает внимание на то, что самоизоляция остается самым действенным методом профилактики распространения заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

К слову, всего по состоянию на 24 марта в России коронавирусом болеют 438 человек. 17 пациентов с таким диагнозом уже выздоровели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758062" frameborder="0"></iframe> В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области

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