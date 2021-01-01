В поселке Новый из-за новогодних фейерверков в ночь на 1 января сгорело частное домовладение. Видео с места пожара опубликовали в сообществе Надеждинского района Приморья в Инстаграме.В описании к видео говорится о «новогодних салютах». Да и на записи слышно комментатора, который говорит: «Вот так вот фейерверки к чему приводят. Запускали отсюда они».Судя по кадрам, горит частное домовладение. И хоть пожарных еще не видно, спасать там, видимо, уже и нечего. В комментариях указано, что пожар произошел на улице Набережная в поселке Новый.По данным МЧС на 7 утра 1 января, за последние сутки пожарные потушили 31 техногенный пожар.ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:Это точно фейерверк: подробности пожара в новогоднюю ночь в ПриморьеСемья осталась без крова и машины, соседи пока не сознаются [подробнее..]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14