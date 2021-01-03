И вновь тигр держит в напряжении один из населенных пунктов Приморья. В селе Полтавка Октябрьского района полосатый хищник, по словам местных жителей, уже загрыз трех лошадей, а два животных получили раны от зубов и когтей.Как сообщило ИА UssurMedia, хозяин пострадавших лошадей вызвал инспекторов охотнадзора. Мужчина рассказал, что специалисты пообещали отловить тигра, только не уточнили когда начнут этим заниматься.Также жители Полтавки обнаружили следы тигра вблизи загона для коров, который находится совсем рядом домами сельчан. Буренок, по мнению сельчан, спас высокий забор, но приморцы считают, что хищник найдет способ добраться до добычи.Есть предположения, что тигр появляется и около дороги, по которой каждое утро многие жители села ходят на работу.Напомним, совсем недавно, в декабре 2020 года, в Приморье специалисты в области охраны природы отловили тигрицу, которая неоднократно наведывалась в населенные пункты и ела там собак. Сейчас животное находится на передержке в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14