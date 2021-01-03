Еще одно видео, когда при запуске новогодних фейерверков в Приморье «что-то пошло не так», появилось в социальной сети Инстаграм. На этот раз местом действия стал Уссурийск, а кадры были присланы известному приморскому блогеру Марку Черносливу его подписчиком.Сначала «огненное шоу», устроенное жителями одной из улиц города ничем не отличалось от тысяч таких же, гремящих на соседних улицах и улочках. Однако в какой-то момент плохо закрепленный ящик с набором салютов, завалился на бок и начал веерный обстрел территории. Люди, до этого наблюдавшие за красочным зрелищем, в страхе бросились бежать от места опасного развлечения.Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в Приморье из-за неправильного использования пиротехники произошли пожары в поселке Новый и во Владивостоке.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14