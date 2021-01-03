Памятник ушедшему 2020 году, который был установлен в Уссурийске в последние дни декабря, оказался частью реквизита для нового ролика о фейковом чиновнике Виталии Наливкине.Напомним, пользователей соцсетей взбудоражило появление в приморском городе изваяния, изображающего жуткую и агрессивную крысу. В комментариях к фото этого пугающего произведения сообщалось, что скульптуру решили установить местные предприниматели, как напоминание о трудном годе, который по восточному гороскопу прошел под знаком крысы. Но вскоре арт-объект исчез с места установки, что также вызвало бурное обсуждение в соцсетях.Ясность в историю внес новый видеоролик о деятельности вымышленного «председателя исполнительного комитета города Уссурийска», созданного фантазией и талантом коллектива YouTube-канала BARAKuda. В очередном выпуске «эпопеи о Наливкине» чиновник берется за снос кошмарного памятника, как «олицетворяющего полную безвкусицу и нецелевое расходование бюджетных средств». Действует Наливкин, как всегда, напористо и способ для решения «проблемы» выбирает крайне жесткий.Скульптуру демонтировали, вывезли в поле за пределы города и там... разбомбили. Согласно сценарию Виталий Наливкин обратился за помощью к руководству 18 штурмового авиационного полка Черниговской авиабазы и летчики не отказали.После удачного уничтожения памятника квазичиновник пообещал: «То же самое произойдет с каждой крысой в городе». Уже в своем кабинете, завершая новогоднее поздравление, Наливкин заявил, что все только начинается. Хочется верить, что Виталий имел в виду нечто доброе и хорошее.Напомним, в конце декабря Виталий Наливкин стал главной мем-персоной года по версии популярного сайта Tjournal. ru и получил «мемного Оскара».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14