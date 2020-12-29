Популярный в России портал Tjournal.ru провел среди пользователей голосование за лучшие мемы 2020 года. В числе победителей престижную номинацию урвал вымышленный чиновник из Уссурийска Виталий Наливкин. Он обошел не только сына Александра Лукашенко, но также Гном Гномыча и сестру Ким Чен Ына - Ким Е Чжон.Голосование проходило в два этапа. Сперва редакция портала определила 11 категорий и составила шорт лист по каждой группе, а затем уже посетители сайта голосовали за любимые мемы.В категории \\"Главная мем-персона года\\" было представлено семь претендентов: Сын Илона Маска с крайне необычным именем X Æ A-12, сестра Ким Чен Ына - Ким Е Чжон, Гном Гномыч, Николай Лукашенко, Екатерина Шульман и блогер с ником CatboyKami. К слову, именно последний претендент составил главную конкуренцию \\"председателю исполнительного комитета\\": разрыв между первым и вторым местом составил всего около 300 голосов.Помимо титула \\"главной мем-персоны года\\", Виталий Наливкин в этом году получил еще одну премию за сомнительные достижения в юриспруденции - \\"Малиновую Фемиду\\".Действительно, Виталий Наливкин запомнится приморцам своими громкими заявлениями и эпатажными действиями. Достаточно вспомнить, как он взрывал офис микрозаймов из гранатомета, отправился в Хабарвоский край временно исполнять обязанности губернатора, разоблачал секту оккультистов, из-за которой из года в год Уссурийск страдает от наводнений. В основном к контенту творческой группы относились с юмором, но однажды \\"председателя исполнительного комитета\\" задержали на 5 суток за мелкое хулиганство после скандального ролика \\"Виталий Наливкин борется с коррупцией\\", размещенного на Youtube. Правоохранители посчитали что ролик выказывает неуважение к власти.Виталия Наливкина играет актер Андрей Неретин, образ персонажа является собирательным, а идейным вдохновителем шоу выступает Андрей Клочков. Для каждого видео пишется сценарий, а все миниатюры тщательно прорабатываются. За образом Витаялия Наливкина стоит целая команда авторов, актеров и бывших телевизионщиков.ПО ТЕМЕ«Вышли на всероссийский уровень»: Виталий Наливкин из Уссурийска прокомментировал свое освобождениеАктер юмористического шоу провел пять суток под арестом (подробнее...)«Борьба с коррупцией» аукнулась интернет-мему: вымышленным чиновником Наливкиным в Приморье заинтересовалась полицияСоздателям комедийного контента грозит штраф за неуважение к власти (подробнее..)Я всегда на шаг впереди: Виталий Наливкин прокомментировал «задержание подполковника полиции»Создатели образа «председателя исполнительного комитета» выпустили свежее обращение Виталия Наливкина к уссурийцам (подробнее..)За что на самом деле арестовали псевдочиновника из Уссурийска Виталия НаливкинаВсплыли важные подробности: год назад в этом же суде актер уже проходил по точно такому же делу (подробнее..)