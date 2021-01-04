Очевидцы уверяют, что серьезное ЧП произошло накануне на крытой стоянке в ТВК «Калина Молл» во Владивостоке. По словам свидетелей, в какой-то момент загорелся припаркованный кроссовер и пламя грозило перекинуться на другие авто. Благодаря быстрой реакции присутствующих больших потерь удалось избежать.Как отмечает автор видео, огонь охватил переднюю часть Nissan Dualis, при этом машина была припаркована между двумя джипами. К счастью, пламя удалось сбить. Окружающие начали локализовать огонь своими силами и параллельно позвонили в МЧС.«Где система пожаротушения? Почему она не сработала?», «Хозяин, скажи спасибо очевидцам, которые помогли тушить твою машину и не дали загореться другим», – отмечают пользователи сети.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Что-то взорвалось, вроде, бургерная горит». Очевидцы сообщили о пожаре в «Калина Молл»Представители магазина выступили с официальным заявлением [видео]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14