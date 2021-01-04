Большой общественный резонанс получила авария с участием внедорожника, которая произошла на Второй речке. Немного ясности в весьма необычное ДТП помогла внести появившаяся в сети запись видеорегистратора. На кадрах отчетливо заметен момент столкновения джипа с металлическими перилами и бетонной конструкцией моста.Как ранее сообщала «Комсомолка», авария случилась на Второреченском путепроводе. Судя по видео, внедорожник ехал со стороны Магнитогорской на довольно высокой скорости. Водитель несколько раз предпринимал попытку притормозить, но по какой-то причине направил свою машину прямиком в отбойник.Большинство пользователей сети уверены, что мужчина был пьян, другие же подозревают, что водитель отвлекся на телефон. Однако не исключена и третья версия – автомобиль был неисправен. В подробностях аварии теперь разбираются полицейские. Очевидно одно, восстановление внедорожника влетит владельцу в копеечку.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14