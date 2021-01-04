Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю озвучила подробности возгорания авто на стоянке на улице Калинина. ЧП случилось 3 января в 15:07. Как ранее сообщала «КП», огонь охватил машину, припаркованную в ТВК «Калина Молл». Благодаря вмешательству очевидцев и слаженным действиям пожарных удалось остановить распространение огня.Обеспокоенные свидетели попытались сами затушить горящий Nissan Dualis, припаркованный между двух джипов. Параллельно люди набрали телефон МЧС. Пожарные прибыли по указанному адресу спустя 9 минут. Как сообщает пресс-служба ведомства, в авто горел моторный отсек. В 15:22 пожар удалось полностью ликвидировать. По тревожному вызову были задействованы 11 человек и 2 единицы техники. Огонь распространился на 0,5 квадратных метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ «Калина Молл» на крытой парковке случился пожар – очевидцы«Где система пожаротушения?» – недоумевают горожане [видео]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14