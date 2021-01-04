Жители города Владивостока жалуются на скопление мусора. Очевидцы сообщают о переполненных контейнерах и стихийных кучах отходов рядом с ними по многим адресам. Не добавляет позитива ситуации и то, что зловонные свалки то и дело воспламеняются.По сообщениям очевидцев, буквально завалены дворы мусором на Майора Филиппова, 5-7. Это новый ЖК «Изумрудный», жильцы, которые переехали недавно оказались шокированы ситуацией. Не лучше ситуация с вывозом отходов и в Снеговой пади, которая находится недалеко.Изрядно переполнены контейнеры у дома №100 на Борисенко.Также очевидцы жалуются на перебои с вывозом мусора на Монтажной,2 и Адмирала Смирнова,14.Переполнены мусорные камеры на Толстого, 48, 50 и 52. Поэтому мешки с отходами выставляют на тротуар или на край проезжей части.Жалуются на работу «Единого экологического оператора» во Владивостоке и жильцы дома №7 на Морозова, где недавно случился пожар во дворе.– Cпасибо за своевременный вывоз мусора. Всю неделю отправляли заявки, потому что там реально гора крупногабаритного мусора и твердые бытовые отходы не вывозились 4 суток. Уже не надо вывозить, проходящие мимо дети кидали петарды, одна из которых попала в эту гору. Может быть, ПЭО стоит пересмотреть свою работу и перестать отписываться типа «по СанПиНу можем 3 суток не вывозить?», – опубликовал обращение в сети один из местных жителей.Новогодние праздники оказались омрачены и у проживающих на Сельской,8. Здесь также загорелся мусор.Стоит отметить, что «Приморский экологический оператор» не прекращал работу на новогодние праздники, однако полностью очистить улицы от мусорных завалов специалистам пока не удалось. Напомним, О проблемах с вывозом твердых коммунальных отходов можно сообщить на «горячую линию» по телефонам: 8(914)700-13-93 – линия работает с 18.00 до 9.00; 8(423)206-01-34 и 8 (423) 264-48-60 – заявки принимаются ежедневно c 9.00 до 18.00. Официальный сайт компании на данный момент недоступен.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14