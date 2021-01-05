Пользователи сети сообщают о серьезной коммунальной аварии, которая случилась на Тихой на улице Космонавтов. Судя по фото и видео, ситуация там, действительно, тревожная. очевидцы говорят о том, что в том районе прорвало трубу, после чего кипяток разлился по дороге, снося все на своем пути. Людям приходится перепрыгивать через образовавшиеся реки, чтобы не получить травмы.Вместе с тем, пользователи сети говорят о том, что коммунальные аварии – не редкость для Тихой. Такое здесь случается довольно часто, поэтому не стоит паниковать. Специалисты вскоре устранят поломку.Напомним, что подобный коммунальный кошмар случился во Владивостоке в канун Нового года. Труба повредилась, и вода разлилась по проезжей части дороги. На месте работала тяжелая техника, а в городе образовались жуткие пробки.