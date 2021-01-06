Партнеры из Японии, достраивающие один из печально известных «Хаяттов», объявили о скором открытии пятизвездочной гостиницы. В планах у Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. начать работу отеля во второй половине 2021 года. Об этом сообщает журнал о туристическом бизнесе в Приморье – Prim-Travel.Соглашение, в котором прописана вся деятельность первого в Тихоокеанском регионе России отеля под управлением японцев, подписали еще в конце декабря 2020 года. Тогда же специалисты обозначили и примерную дату открытия гостиницы.Напомним, что отель находится недалеко от Золотого моста, а это, между прочим, одна из самых популярных достопримечательностей дальневосточной столицы. Из окна гостиницы постояльцам откроется вид на бурлящий центр Владивостока и спокойную бухту Золотой Рог.Номерной фонд отеля может похвастаться 221 помещением. Среди них – гостевые номера площадью в 40 квадратных метров и 31 люкс.Питаться гости будут в основном традиционно по-японски. Для этого в гостинице предусмотрен ресторан тематической кухни с суши-зоной и ресторан теппаньяки – это такой стиль приготовления еды, когда повар готовит пищу на широкой сковороде и непосредственно рядом с гостями, а после – подает горячее блюдо на тарелки.Еще гостиница сможет предложить такие услуги как банкетный зал, ежедневно работающий ресторан, зона для переговоров и деловых встреч в стиле лаундж, а также спа-центр.Изначально дальневосточная столица привлекла японских партнеров своим расположением, ведь важный торговый порт находится всего в двух с половиной часах полета от Токио. Президент Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. Тошихиро Огита отметил, что Россия – многообещающий рынок, а Владивосток – символ экономического сотрудничества между Японией и Россией.- Мы предложим фирменное гостеприимство отеля Okura, которое обязательно удовлетворит гостей отеля и сделает его любимым местом среди местных жителей, а также российских и зарубежных гостей города, – прокомментировал Тошихиро Огита.Открыть обе пятизвёздочные гостиницы во Владивостоке – на Корабельной набережной и на мысе Бурный – планировали к 2012 году. Однако стройка забуксовала на несколько лет, а краевые власти с разрешения депутатов продолжали выделять на нее все новые и новые сотни миллионов. В итоге только по официальным данным на две гостиницы потратили 18,3 миллиардов рублей.Но и за эту сумму стройку не довели до конца. Тогда оба объекта выставили на аукцион и продали одной из структур российского миллиардера Олега Дерипаски. Отель на мысе Бурный продан за 2,1 миллиарда рублей, а гостиница в бухте Золотой Рог - за 1,6 миллиарда рублей. То есть из 18 миллиардов удалось вернуть меньше четырех.Куда растворились остальные деньги, до сих пор не понятно. Бывший и.о. губернатора края Андрей Тарасенко заявлял, что разобрался в вопросе и даже якобы передал правоохранительным органа список фамилий, ответственных за такое освоение бюджетных миллиардов. Но после проигранных выборов про этот список больше никто не вспоминал.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14