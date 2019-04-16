Историческое событие: во Владивостоке продали многострадальные «Хаятты»

Российский аукционный дом заключил сделку года. В понедельник, 15 апреля, там подвели итоги продажи гостиничных комплексов во Владивостоке - недостроенных отелей в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный. Теперь «Хаятты» принадлежат одной из структур российского миллиардера Олега Дерипаски.

По данным РАД, на участие в аукционе изначально было подано две заявки. Однако одного из участников все же не допустили - он своевременно не внес задаток. В итоге оба лота ушли одной компании - ООО «Парк-отель «Бурдугуз». По имеющейся информации, это одна из структур Олега Дерипаски.

На сайте РАД расписана подробная информация об аукционе. Отель на мысе Бурный продан за 2,1 миллиарда рублей, а гостиница в бухте Золотой Рог - за 1,6 миллиарда рублей. Генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко отметил, что продажа многострадальных «Хаяттов» - историческое событие.

- Продажа гостиничных комплексов – одна из самых долгожданных сделок в Дальневосточном регионе и одна из самых важных для Российского аукционного дома. Мы долго шли к этой продаже, - сказал Андрей Степаненко.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», еще в феврале желание купить «Хаятты» выразила китайская группа компаний United Exchange/Sun Group. Об этом сообщил собственник Цзян Юйсян. Решение руководства купить многострадальные «Хаятты» поддержала и первый вице-губернатора Приморья Вера Щербина.

Строить две пятизвёздочные гостиницы во Владивостоке начали, когда готовились к саммиту АТЭС-2012. На возведение зданий ушли миллиарды бюджетных рублей, но закончить работу не удалось до сих пор. Стройка обернулась скандальным уголовным делом о халатности. Возведением печально известных отелей «Hyatt» во Владивостоке занималась строительная компанию «КФК», в которой не так давно прошли обыски.

Замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров даже назвал недостроенные отели Hyatt во Владивостоке самой резонансной стройкой России.