Крупный пожар, полыхавший в пригороде Владивостока, унес жизнь пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. В социальных сетях поговаривают, что погибшая является матерью мужчины, который был владельцем трехэтажного здания.Как ранее сообщала «Комсомольская правда», трагедия произошла 5 января. На улице Орбитальная загорелся огромный дом. По данным, выгорело 100 квадратных метров здания, а тушили пожар не один час. В ходе обследования территории спасатели обнаружили в сгоревшем доме тело женщины без признаков жизни.Новость о трагедии моментально облетела социальные сети. Там же выяснилось, что в доме из трех этажей располагался частный детский сад, на последнем этаже обитали сами владельцы учреждения.Один из очевидцев и вовсе поведал, что пожилая женщина сама забежала в здание во время пожара. Зачем – так и останется загадкой, однако вернуться из полыхающего здания ей уже не удалось. Знакомые с ситуацией приморцы рассказали, что погибшая была матерью владельца огромного дома.К слову, после пожара обитатели коттеджа остались не только без крыши над головой, но и без одежды, документов и каких-либо средств для существования вообще. Теперь для попавших в беду приморцев организовывают сбор – знакомые пострадавших кинули клич в социальных сетях.- Просим оказать любую помощь, может вещами, стройматериалами, может помощью в разборе завалов. С миру по нитке, - говорится в сообщении одного из инстаграм-пабликов.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14