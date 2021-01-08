Аналитики компании МТС подвели итоги 2020 года и рассказали, чем занимались в нем приморцы. Ушедший год был непростым для всех, в том числе и для жителей края, которым тоже пришлось быстро менять свои привычки, адаптироваться к удаленной работе и учебе, а также много времени проводить дома.Согласно исследованию МТС, проведенному на основе обезличенных больших данных, в 2020 году приморцы, оказавшись на удаленке, больше работали, но и больше спали. Средняя продолжительность рабочего дня выросла до 10 часов, зато жители Владивостока стали минимум на полчаса позже просыпаться.В 2020 году приморцы начали активнее покупать и заказывать еду онлайн — количество запросов по интернет-магазинам и сервисам доставки еды выросло в 4 раза по сравнению с 2019 годом.Наибольший рост онлайн-продаж показали магазины одежды и аксессуаров. По данным МТС Банка, здесь количество транзакций увеличилось в 6 раз, средний чек при этом уменьшился в 3,3 раза до 2755 рублей.На втором месте по увеличению количества продаж в онлайне — благотворительность, на третьем — спорттовары. Также в топ категорий онлайн-расходов вошли оплата такси, продуктов и онлайн-игр.При этом, в офлайне приморцы делали покупки реже на 18% по сравнению с 2019 годом. В традиционных торговых точках чаще всего приобретали продукты, одежду, товары для дома, кофе и другие напитки навынос. Примечательно, что в 2020 году пятую строчку рейтинга занял фастфуд, вытеснив алкоголь.Из всех доступных развлечений приморцы выбрали просмотры концертов и кино дома — в 2020 году в пять раз выросло количество запросов к онлайн-кинотеатрам и сервисам потокового видео. Геймеры же тратили бессонные ночи на Fortnite и стримы Dota 2 — популярность киберспортивных и стриминговых платформ тоже выросла в пять раз. Также весь год были востребованы русская музыка и книги по саморазвитию.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14