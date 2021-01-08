Об очередной встрече с полосатым хозяином тайги поведали приморские пользователи соцсети Инстаграм. На одном из популярных пабликов появилось видео, снятое на ночной дороге видеорегистратором автомобиля.Как сообщает владелец машины, кадры сделаны 7 декабря где-то на трассе в районе поселка Раздольное в Надеждинском районе Приморья.На видео видно, как крупный хищник пересекает дорожное полотно в свете фар автомобилей, перепрыгивает леерные ограждения и исчезает во тьме ночи.О встречах жителей Приморья с амурскими тиграми \\"КП-Владивосток\\" не раз писала на своих страницах.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14