Награду «За содружество во имя спасения» получил 12-летний житель села Татьяновка Спасского района Приморья Сергей Чернецов.В марте 2020 года Сергей спас из огня своего отца и двоих младших братьев. Тогда еще 11-летний мальчишка проснулся ночью от запаха дыма. Мальчик разбудил родных и помог им выбраться из горящего дома. Об этом случае «Комсомолка» более подробно писала весной прошлого года.Мужественный поступок Сергея ранее уже был оценен различными ведомствами: мальчик получил благодарность от начальника Межмуниципального отдела МВД России «Спасский», а также медаль «За проявленное мужество», которую вручила член Совета Федерации Светлана Горячева.Теперь же в кабинете главы Хвалынского сельского поселения Сергея чествовали сотрудники отдела государственного пожарного надзора и 20-го пожарно-спасательного отряда ФПС МЧС России по Приморскому краю. Награду «За содружество во имя спасения» юному герою вручали начальник гарнизона Эдуард Желтоухов и заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора Игорь Колодняк.Спасатели выразили надежду, что через несколько лет Сергей поступит в учебное заведение МЧС и пополнит их ряды, сообщила пресс-служба ведомства.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14