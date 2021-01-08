Поучаствовать в тестировании новой коллекции досок и креплений известной компании BURTON приглашает любителей сноубординга команда из Владивостока #bsadvance.В сообщении, опубликованном в инстаграм-паблике @advance_board_shop, говорится, что тест-драйв будет абсолютно бесплатным. Пройдет он в ближайшие выходные, 9 и 10 января, с 11 до 17 часов на втором склоне Центра зимнего спорта «Комета».Сообщается, что команда #bsadvance с радостью поможет участникам тест-драйва выбрать самый подходящий вариант, соберет и даст оценить сноуборды от самой главной компании сноубординга.Для тестирования будут доступны:— мужские сноуборды FT STRAIGHT CHUTER, FT HOMETOWN HERO, CUSTOM X, CUSTOM, CUSTOM FLYING V, DEEP THINKER, FREE THINKER, SKELETON KEY, PROCESSS, PROCESS FV, NAME DROPPER, KILROY 3D, KILROY TWIN;— мужские крепления X EST, GENESIS, GENESIS EST, MALAVITA, MALAVITA EST, CARTEL X, CARTEL X EST, CARTEL, CARTEL;— Женские сноуборды DAY TRADER, FEELGOOD FV, FEELGOOD, TALENT SCOUT, REWIND, YEASAYER, YEASAYER FV;— женские крепления ESCAPADE EST, LEXA X EST, LEXA X, LEXA EST, LEXA.Для получения комплекта нужно будет оставить документ, удостоверяющий личность, и сноуборд.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14