Прокуратура Красноармейского района Приморья организовала проверку в селе Глубинное из-за пожара в здании, где находилось сразу несколько образовательных учреждений: школа и детский сад.О масштабном пожаре на площади 3200 квадратных метров, практически уничтожившем единственную на десятки километров школу, «Комсомолка» писала ранее.Сейчас ведомство намерено проверить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства об образовании. А пока прокуратура, чтобы не допустить срыв образовательного процесса после завершения каникул, объявила предостережение главе администрации Красноармейского района.Как сообщает пресс-служба ведомства, решается вопрос об организации дистанционного обучения для школьников и о выделении помещений для воспитанников детского сада.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14