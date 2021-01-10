Приморские следователи проводят доследственную проверку из-за гибели ребенка в Большом Камне. Как ранее сообщала «Комсомолка», страшный пожар произошел в квартире на улице Гагарина, в момент происшествия в помещении находились дети. Одной из девочек удалось выбраться на балкон, а вторая, судя по всему, растерялась и спряталась в кухне. Школьниц вынесли из горящей квартиры, однако отравление угарным газом стало фатальным для одной из пострадавших, она скончалась в больнице.– По предварительным данным, дети зажгли в комнате свечу и оставили ее на некоторое время без присмотра, от пламени свечи произошло возгорание. Дети пытались потушить огонь, отчего в квартире возникло сильное задымление, – прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.Специалисты сейчас проверяют всю поступившую информацию после чего примут соответствующее решение. Как стало известно. Погибшая девочка жила вместе с папой. Неравнодушные жители Приморья уже организовали экстренный сбор денег для организации похорон ребенка.ПО ТЕМЕДва ребенка в Приморье оказались в объятой огнем квартиреСтрашные кадры облетели сеть, пожар в многоэтажке закончился трагедией [фото, видео]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14Ч