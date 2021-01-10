Жители одного из районов Уссурийска пожаловались в сети на безнадзорных животных. Как уверяют горожане, бездомные псы оккупировали улицу Ленинградскую. Собаки устраивают драки и пугают своей многочисленностью местных. По словам приморцев, жалобы в надзорные органы пока не принесли результатов.– Во дворе дома Ленинградская 21Д бегает огромная стая собак. По ночам спать невозможно, они воют, раздирают друг друга. Уже ни раз обращались в администрацию в отдел благоустройства, вопрос так и не решился. Страшно на улицу выйти, – поделилась в популярном городском паблике местная жительница.Пользователи сети подключились к обсуждению острой проблемы. Стоит отметить, что буквально в середине декабря стая собак напала на ребенка у здания администрации Уссурийска.«Эти собаки под окном кота разорвали ночью, окно открыла кричала, а им все равно. А вчера они же собаку окружили вечером и пытались порвать , но мужчина их спугнул», «Я за углем ходила, ко мне три псины больших подошли. У них сейчас гон. Очень страшно», «Там рядом мусорка, они там тоже кормятся, сама там жила, их и правда очень много развелось», администрации проводят тендеры на оказание услуг по отлову бездомных собак, а на эти тендеры не выходит никто, так как нет организаций, оказываемых такие услуги! Вот и замкнутый круг. А нам родителям приходится с боязнью детей во двор выпустить гулять потому, что там эти голодные животные. У нас в Октябрьском районе ситуация такая же как и в Уссурийске. Еще и тетеньки сердобольные подкармливают этих собак. Замкнутый круг!», – делятся мнениями жители края.Вопрос отлова бездомных животных актуален во всем Приморье. Во Владивостоке свора бродячих псов держит в страхе жителей Ленинского района. В травмпункт обратились уже около 10 пострадавших.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14