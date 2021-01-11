Жительница Приморья сняла на камеру мобильного телефона свою поездку на работу на марштнуом автобусе. Видео, которое можно назвать криком души, распространилось по сети. Пассажирка пожаловалась на условия проезда в общественном транспорте.– Маршрутка номер 22 Южно-Морской – Находка. 9:10 утра в маршрутке невыносимый холод, дыры в полу, дверь вообще на ходу открывается. Сидения вообще сломанные. Мы вынуждены ездить на этой маршрутке, чтобы добраться до работы. Попыталась спросить у водителя, когда будут работать кондиционеры и, когда будет тепло в маршрутке? Почему мы ездим в таких условиях и, за что мы платим? Водитель просто проигнорировал мои вопросы и все, – поделилась пассажирка.Как оказалась, проблемы данного маршрута некоторым знакомы не понаслышке.– Это так. Я ехала в этой маршрутке еще два месяца назад. Эту дверь держала руками. Проехали три остановки, попросила остановить, чтобы выйти. Многие меня не поняли, они же сидели далеко от дверей. Даже, если эта маршрутка приедет без крыш, то люди в нее все равно будут вынужденно садиться для поездки домой, – отметила еще одна местная жительница.Напомним, жители края накануне рассказала о междугороднем автобусе, в салоне которого не работают печки. Во время длительного рейса, а это около 10 часов, люди замерзали, а водитель не мог отогреть лобовое стекло для обзора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Люди замерзали 10 часов, в салоне +3». Пассажиры пожаловались на жуткую междугороднюю поездку по Приморью«Печки не работают, водитель всю дорогу стекло тер медицинской маской» – рассказали шокированные очевидцы [видео]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14