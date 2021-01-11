Эффект Мпембы заключается в том, что кипяток застывает при низких температурах быстрее, чем холодная вода. Этот парадокс фотографы научились превращать в потрясающие снимки. Модель берет в руки термос с кипятком, круговым движением руки расплескивает его в воздухе, и вода превращается в каскад ледяных брызг.Главное условие – на улице должно быть очень холодно. Да-да, как сейчас во Владивостоке. Напомним, что из-за аномальных морозов в Приморье даже объявлялось штормовое предупреждение. В новогодние праздники температура ощущалась как все -35 по Цельсию, с учетом сильного ледяного ветра.Но вместо того, чтобы уютно сидеть дома, под теплым пледом и с кружкой горячего чая, фотограф Андрей Михайлов и его модель Ляля Алексакова отправились по достопримечательностям Владивостока, захватив с собой термосы с кипятком. Посетили центральную площадь, Токаревскую косу и другие места ради красивых кадров.- Поначалу было страшновато выплескивать воду из-за привычного страха обжечься. Но эффект Мпембы работает на все сто – вода моментально замерзает, оставляя на фотографиях красивые каскады, - рассказал Ляля Алексакова.По ее словам, для большего эффекта можно взять в руки по две емкости, а особо изобретательные подкрашивают кипяток красителями, что дает более зрелищный результат.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14