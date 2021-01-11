Помните знаменитый замок Снежной королевы, который возник в районе Спутника из-за коммунальной аварии? Десятки горожан приезжали сюда, чтобы увидеть удивительные ледовые горы, ежегодно вырастающие в пригороде Владивостока. Многие приморцы просто не могли поверить в то, что такой сказочный арт-объект могла создать труба. А вот могла. Только вот больше стихийной достопримечательности там нет.Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примводоканал», сейчас в том районе началась замена водовода на новый. Для этого специалисты сбили 10-метровые ледяные наросты. В феврале планируется переложить 80 метров трубопровода. В планах в 2022 года переложить весь участок.В «Примводоканале» также отметили, что ремонтные работы никак не повлияют на подачу воды, поэтому горожане могут не волноваться на этот счет.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14